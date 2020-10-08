創意無限、舞台不足是年輕人心聲，信義房屋第二屆｢創意提案爭霸賽｣不止極需全新創意，更是給予參賽者充份展現自我的機會，活動已開放報名，以「生活圈創新互動模式」、「數位創新服務」及「品牌價值創新策略」三大面向為主題，尤其「數位創新服務」更在今年疫情影響下，需要更大膽的創意提案。

去年首屆｢創意提案爭霸賽｣共吸引全台49所大專院校、214組隊伍前來獻策，其中以行銷類主題最多同學挑戰，所收集到的創新提案也於信義房屋各單位採納使用，如七月時舉辦的「線上報名普渡」就是來自於參賽者的提案，將數位報名與社會公益團體連結，成功串接且提升社區與信義房屋分店的黏著度。今年信義房屋期望參賽者們能擴大廣度，不局限於行銷類別，能多以生活圈、數位服務以及品牌價值的創新為主題。

第二屆信義房屋｢創意提案爭霸賽｣分成四階段，從組隊報名、企業參訪、繳交書面資料到12月12日於信義房屋總部進行總決賽。除了預計頒發50萬元高額獎金外，更特別保留傑出菁英個人獎，能享有未來信義集團內各職缺的優先面試機會，讓新鮮人贏在起跑點。

此次競賽主題延續信義房屋近年所致力的各個面向：「生活圈創新互動模式」為以特定生活圈為研究單位，了解在地居民之生活特性、居住需求，企劃出共生共榮的創新生活圈互動模式；「數位創新服務」則重於結合數據或AI技術工具，運用於物件智能行銷、提升精準媒合、自動化物件行銷...等，讓客戶在買賣房屋過程，享有更加值的服務體驗；「品牌價值創新策略」則用創新多元的行銷溝通模式或形象塑造，提升信義集團在消費者心中的品牌形象。

信義房屋持續致力於打造幸福職場，堅信企業的未來發展必須由人才培育著手，為吸引優秀人才，除了保障月薪5萬6個月、30天工作鑑賞期以及彈性福利制度，近年也推出校園種子計畫，積極深耕校園，舉辦校園競賽相關活動、校園社群大使計畫、促成各校產學合作以及邁入第六屆的半年期實習生月薪三萬五等計畫，希望延攬優秀學子，為居住生活產業注入更多創意及能量。

第一階段報名截止日10/15，競賽詳情可至2020第二屆「信義房屋」大專院校創意提案爭霸賽活動網頁查詢，最新消息請洽信義房屋人才招募臉書粉絲團。

(中時新聞網)