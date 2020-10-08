汪小菲發文。（圖／翻攝自汪小菲微博）

汪小菲和大S結婚10年，育有一女一子感情甜蜜，最近汪小菲回大陸工作，和太太暫時分隔兩地，本月6日大S過44歲生日，汪小菲忍了一天，在微博上逗趣發文說雖然知道妻子不喜歡高調，但他還是忍不住想發文替老婆慶生，「因為十年了，我一定要說，生日快樂！」

大S當年和汪小菲認識49天就決定結婚，大S透露婚前常聽別人說，遇到真命天子時心裡會有感應，她本來不太相信，直到後來遇到汪小菲，心中浮現一種熟悉感，才明白「就是他了」，汪小菲也說第一次見到大S就被對方氣質吸引，因自己童年很孤獨，大S從小生長在熱鬧大家庭，身上有種「溫柔坦蕩」的氣質，相處起來十分踏實，才決定攜手終身。

小S過去曾透露，姊姊大S最討厭過生日，因為不想記起年齡，從23歲就決定忘記年齡和慶生這回事，某年汪小菲不知情，大張旗鼓幫大S過生日，小S當時知道後「挫咧等」，大S回憶當時「大家都圍著我，那眼神既怕我生氣，又希望我高興。對看的那一剎那，全場空氣凝結」，最後只好無奈接受老公的驚喜。

人在北京的汪小菲，最近在粉絲圈報平安，說今年10月6日自己無法陪太太過生日，「但是領證那天11月16號，我一定陪她身邊，不讓你們失望。不就是隔離嗎？」強調真的很想家。7日凌晨他克制不了，發文寫下：「今天我老婆過生日，雖然忍了一天還是沒忍住。生日快樂，整整十年了。雖然你不喜歡，因為十年了，我一定要說，生日快樂！​​​」網友笑說：「感覺s又要發飆了」、「她就是不想要吹蠟燭啦」、「怎麼這麼好笑」、「這波狗糧我先吃了」。

(中時新聞網)