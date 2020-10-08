2020年前9月外資淨匯出金額逾新台幣5,000億元，創下史上新高。金管會主委黃天牧8日在財委會報告前接受媒體訪問時指出，外資進進出出宜以「平常心」看待。

黃天牧指出，外資本來就進進出出，目前外資存量仍有1,960.8億美元，儘管最近有些匯出，但就「平常心」看待。他進一步表示，2020年以來台股資金行情不在外資，尤其在疫情期間，國內投資人資金也是重要支撐力量，所以可用平常心看待。

另外，金管會研議開放外資以外幣為擔保品，向國內券商融通取得新台幣資金，以擴大券商業務，且可有助加碼台股、助匯率穩定。黃天牧指出，這就是一個商品的逐步開放，也許會帶來其他的效果，但重點在開放多元化商品，讓商品更豐富。

針對外界點出「台股只有台積電」的問題，黃天牧指出，2021年6月會祭出一個針對「優質、流動性低」股票的造市制度，他強調，台股還是有很多好股票，只是大家都集中在某一個特定的股，所以會盡量在制度上，讓各類股都有發揮、發亮的機會，另外，2020年9月24日已發表資本市場藍圖架構，希望在今年底前讓資本市場往各方向發展，建構一個更細緻的方案推動，讓台股更均衡多元化的發展，不要集中特定族群。

(工商 )