台幣昨天才終結連5升，兌美元被逼回接近29元大關，但今天又重演周一、二股匯齊揚態勢，早盤強升逾2角，至10點已攻破28.7元關卡，達28.693元，不只持續刷新2011年7月6日以來盤中高點，也逼近28.632元「彭淮南障礙」。

前天台幣兌美元也曾在盤中達28.71元，不過在台幣匯率升破29元大關後，傳產、機械、壽險業者叫苦連天，因此昨日儘管盤中最高價也達28.733元，但在經濟部長王美花喊話會向中央銀行反映業者心聲後，尾盤豬羊變色，跌回28.965元。

美元疲軟導致外資熱錢湧入，加上不時傳出面臨被美國商務部列為匯率操縱國風險，台幣身為今年亞洲最強貨幣，很難擋住升值壓力。日前有匯銀主管指出近期就有機會挑戰2011年5月5日俗稱「彭淮南障礙」28.632元。

也有業界預估央行會在28.5元「彭淮南防線」佈下重兵。央行昨日表示持續有在關心廠商心聲，資深外匯人員也預期連假前央行會再出手調節。

(中時新聞網)