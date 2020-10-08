館長直播還原槍擊案 高大成：射這裡就是要他命

粉絲轟館長3槍原因曝光 疑不爽性騷擾被肉搜

「館長」陳之漢遭槍擊案出現重大突破，警方查出竹聯幫和堂大哥施俊吉，涉嫌在館長遭槍擊前曾到現場勘查地形。據悉案情突破的關鍵是，23歲劉姓嫌犯手機face ID遭到破解，而破解手機的是國內資安高手。

8月28日凌晨，「館長」陳之漢遭槍擊，23歲劉男隨即攜槍投案，供稱因「性騷擾事件」挾怨報復。令人起疑的是，高中肄業、無業啃老的劉嫌，行事相當縝密，似乎早做好計畫，投案後在派出所、偵查隊均緘默不語，狂CALL律師事務所，請來2名曾任法官、檢察官的高薪王牌律師，在律師陪同下才願意開口。

而警方調查更發現，劉嫌住家內沒有電腦等通訊器材，唯一查扣證物就是劉嫌的iPhone手機。但在律師建議下，劉嫌拒絕提供手機密碼，以face ID上鎖的iphone，在沒有密碼的狀況下要打開查看幾乎是不可能的任務，當時傳出警方打算將劉嫌手機送往以色列破解。

不過，如今劉嫌手機順利解鎖，但手機並沒有送出國，而是由國內資安高手破解。據ETtoday新聞雲報導，台灣資安高手出手，短短不到一周時間就順利打開劉男手機，知情警方還說，傳聞要將手機送出國解鎖，也太小看台灣資安實力了。

解鎖後警方發現，劉男犯案前不打電話、不用微信、臉書messenger、LINE，似乎有意避開追查。警方擴大時間範圍，追查到犯案前一周，劉男用「FaceTime」與一名綽號「小J」的人聯絡，追查之下發現「小J」就是竹聯幫寶和會的施俊吉，案情才有所突破。

(中時新聞網)