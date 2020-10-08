費城半導體指數大漲2%，晶圓代工廠台積電ADR、聯電ADR分別勁揚4.57%、7.39%。聯電(2303)今早股價跳空開高突破30元大關，台積電(2330)股價開高7元至450元；周三，外資同步買超此兩檔。

聯電、台積電即將公布9月營收，預計維持高檔水準。聯電在外資回補買超60959張，今早股價開高直接突破30元關卡再創新高。台積電則在外資連續7日共買超34247張，股價同步跳空開高。

台積電ADR周三收86.92美元，大漲3.8美元，漲幅4.57%，每股折合新台幣503.53元。聯電ADR收5.23美元，漲0.36美元，漲幅7.39%，每股折合新台幣30.3元。

台積電與聯電今天早盤股價表現同步，台積電開高7元至450元。聯電開高0.7元至30.2元。

台積電預計將於今日公布9月營收；國慶連假之後，於10月15日召開線上法說會，公布第三季財報及第四季展望。外資預期第四季展望仍維持高檔。

聯電第三季營運持續暢旺，受惠8吋晶圓代工產能供不應求，加上28奈米客戶更加多元化，法人預期，將有助聯電毛利率及獲利表現。

此外，大陸晶圓代工廠中芯國際4日正式公告，說明美國出口限制。中芯恐遭非陸系客戶抽單，台廠台積電、聯電等有機會獲轉單，並促使8吋晶圓代工漲價可能持續至2021年。

歐系外資發布研究報告，表示聯電受惠於8吋晶圓供不應求，調高聯電今明年獲利預估，並將投資評等調升至買進，目標價由15元調高到45元，是目前外資圈給予最高的目標價。

(時報資訊)