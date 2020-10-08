電動自行車、遠距生活及電競等宅經濟需求強勁，電源供應器廠—僑威(3078)9月合併營收攀升至7.92億元，年成長52.33%，創下單月歷史新高，由於Intel、AMD、Nvidia新產品陸續上市，可望進一步引爆中高階消費者換機和升級潮，電源供應器功耗將明顯提升，僑威可望成為主要受惠者，加上遠距生活需求可望延續至明年，電動自行車等產品比重持續拉升，業績成長趨勢有機會延續至明年。

僑威近幾年將產品聚焦在電競、安全監控、電動機車與電動腳踏車充電、醫療等工業控制及無線充電等領域，今年全球新冠肺炎疫情蔓延，電動自行車、居家辦公、線上教學及宅經濟需求強勁，且Intel、AMD、Nvidia新產品陸續上市，新一代處理器規格大幅提升，電源供應器瓦特數需求亦同步提升，引爆中高階消費者換機和升級潮，由於僑威為CLONE市場電源供應器代工龍頭，成為主要受惠者，升級需求也帶動僑威訂單自第2季起爆衝，業績亦展現強勁成長力道。

若以產品別來看，今年上半年中高功率(550W以上)的電源供應器占僑威營收比重約55%到60%、中低功率(350-550W)的電源供應器佔比約10%到15%、外接式電源供應器則是以安防監控和網通應用為主，營收占比約20%到25%，若就終端應用來看，安防監控和網通各約10%到15%，其他含IPC、無線充電和電動車等約占5%到10%。

受惠於客戶訂單強勁，僑威9月合併營收攀升至7.92億元，月增7.6%，年成長52.33%，創下單月歷史新高，累計第3季合併營收為22.23億元，季增21.67%，創下單季歷史新高，累計前9月合併營收49.73億元，年成長34.79%。

在營收規模放大及產品組合較佳下，僑威第2季合併毛利率上升至27.43%，年增4.38個百分點，單季稅後盈餘為2.53億元，年成長62.18%，單季每股盈餘為1.12元；累計上半年稅後盈餘為3.42億元，年成長56.88%，每股盈餘為1.51元，由於第3季合併營收創高，將有助於僑威第3季本業獲利表現。

除搭上終端應用升級潮，由於大陸工資年年高漲，僑威早在幾年前就前往越南建立生產據點，並強化工廠管理，全面導入自動化產線生產，讓公司成為中美貿易戰下、供應鏈移轉受惠者，由於客戶轉單積極，公司也擴建越南新廠，目前新廠已接近完成，順利的話，有機會在今年第4季量產，以因應美國等地區客戶需求。

由於全球新冠肺炎疫情持續延燒，市場預期，居家辦公及線上教學趨勢恐延續到明年上半年或第3季，PC及NB需求可望持續到明年，加上越南新廠產能開出，讓僑威明年業績亦不看淡，業績成長趨勢有機會延續到明年。

(時報資訊)