《商情》颶風威脅 紐約棉花漲至2個月高點 09:432020/10/08 時報資訊 鄧凱綺 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 颶風威脅收成，周三紐約棉花期貨漲至2個月高點；投資人擔憂颶風可能對三角洲作物損害，且近日美國穀物期貨因天氣威脅生產而支撐強勁走勢，亦提振棉價進一步走高；其中美國紐約棉花交易所(NYCE/ICE)10月棉花期貨漲1.1%，收盤每磅66.29美分；而12月棉花期貨漲1%，報每磅67.59美分。 中國鄭州商品期貨交易所因適逢十一國慶日連續假期，10/1至10/8棉花市場休市；庫存方面，截至10月6日，ICE登記庫存19789包，與前一日增加1914包。(商品行情網) (時報資訊) #期貨 #棉花 #颶風 #CE #紐約 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《國際政治》逾24小時無症狀 川普重返橢圓形辦公室 09:262020/10/08 財經 《商情》經濟刺激計畫暫停 紐約期金收低 10:002020/10/07 財經 《半導體》晶圓雙雄跟隨ADR勁揚 聯電攻上30元 09:432020/10/08 財經 陶子彌憾自帶彩蛋獻音樂節 04:102020/10/08 娛樂新聞 《商情》風險偏好增強 大阪橡膠連2日彈升 09:432020/10/07 財經 《台北股市》外資9月續落跑 前3季淨匯出金額創高 07:442020/10/08 財經 《商情》獲利了結 大阪橡膠高點回落 09:432020/10/08 財經 商品期貨趨勢專欄－市場關注川普 留意油價拉回風險 04:102020/10/08 證券．權證 9月出口連三紅 陸港市場金額創次高 04:102020/10/08 產業財經 陸港觀盤－基本面持續改善 內需新經濟吸睛 04:102020/10/08 全球財經 財經熱門新聞 國巨、華新科 業績雙飆客 - 財經要聞 - 工商時報 休兵！大同經營權走向共治 - 財經要聞 - 工商時報 擋不住！台幣早盤續寫9年新高已破28.7 出口商又苦了 - 財經 美打大陸轉領域瞄準2巨頭 法源依據還在找 - 財經 元大台灣高股息優質龍頭基金首配息 預估年化配息率4.04％ - 財經 - 工商 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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