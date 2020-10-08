颶風威脅收成，周三紐約棉花期貨漲至2個月高點；投資人擔憂颶風可能對三角洲作物損害，且近日美國穀物期貨因天氣威脅生產而支撐強勁走勢，亦提振棉價進一步走高；其中美國紐約棉花交易所(NYCE/ICE)10月棉花期貨漲1.1%，收盤每磅66.29美分；而12月棉花期貨漲1%，報每磅67.59美分。

中國鄭州商品期貨交易所因適逢十一國慶日連續假期，10/1至10/8棉花市場休市；庫存方面，截至10月6日，ICE登記庫存19789包，與前一日增加1914包。(商品行情網)

(時報資訊)