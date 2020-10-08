消耗戰！ 共機頻擾我西南空域 空軍驅離「已花255億」

今年共機共有217次擾台，我空軍則派出2972架次升空，為此，國防部長嚴德發表示，今年以來已耗費約255億元成本。對此，專家則認為持續擾台的話，耗費恐更多，因為一架共機擾台，至少兩架戰機升空，費用可不只是油費這麼簡單。

據《中天新聞》報導，全球防衛雜誌編輯陳國銘表示，除了人員，一架飛機除了燃料費之外，其實你必須計算說每個小時比如說定更件的費用、保修費用，甚至你還要計算說地勤超時維修的一些工資。

另外，陳國銘指出，「如果不派飛機上去的話，那不管來犯的共機是一架兩架或是多批次，他萬一有什麼不對勁就這樣飛過來，我們就沒因應的手段，現階段共機繼續侵犯我防空識別區的西南邊，空軍的戰機都會在第一時間升空做備戰的動作。」

然而兩岸對立情勢趨緊，精進後備人力呼聲大起。國防部長嚴德發也表示，國軍後備單位將成立「防衛動員署」，後備軍人教召頻次將從現行2年1訓、1次5至7天，改為1年1訓、1次14天，年訓量可由12萬人提升至26萬人，一旦作戰，國軍將有50萬名兵力。

(中時新聞網)