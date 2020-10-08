街頭驚傳砸車事件？原來是警破窗逮毒蟲

民眾於7日晚上19時許，在台中市南區南和路某巷口發現有車輛遭打破車窗，車上男女被抓下車，以為發生暴力事件，只好趕緊報警；警方絲毫不敢大意，迅速啟動快打部隊到場，原來是便衣刑警偵辦毒品案，員警破窗逮捕毒蟲，警方積極打擊不法，獲得民眾喝采，警民合作無間。

警方指出，台中市警第六分局偵查隊，由台中地檢署誠股檢察官指揮查緝毒品，在南區南和路某巷口，發現1對毒鴛鴦張男及李女(均年約40歲)，販賣完毒品欲駕車離開之際，員警一擁而上；幹員採破窗器撃破車窗，將犯嫌手到擒來，逮捕毒鴛鴦到案。

警方表示，警方查緝毒品速度快、狠、準，引起路人側目，誤以為發生街頭打架糾紛，馬上打電話報警；轄區分局也啟動快打警力到場即時查處，警力之快速反應獲得民眾好評，現場查獲第二級毒品安非他命3包及吸食器等證物，依法移送臺中地檢署偵辦。

警方呼籲，毒品危害社會治安甚鉅，將持續積極掃蕩毒品，讓民眾有個安心的生活環境，維護良好的社會秩序。

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(中時 )