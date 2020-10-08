瑞芳象鼻岩2釣客凌晨落海下落不明，直升機、巡防艇搜救仍未果。（翻攝照片／吳康瑋新北傳真）

新北市瑞芳區象鼻岩驚傳在8日凌晨2點多有2名男釣客落海，據了解，兩人分別為來自台北的27歲的林姓男子及來自竹北的42歲的黃姓男子，兩人在找釣點時疑遇大浪捲入落海，甚至連釣具都還沒有使用，就放在岸邊，新北市消防局接獲通報，緊急派員搜索到上午，但仍尚未找到人，空勤總隊直升機、巡防艇正海空搜尋中。

新北消防局指出，在凌晨2點21分接獲民眾報案指出，有釣客在象鼻岩附近落海，疑在尋覓釣點時不明原因失足落海，消防人員表示，今天海邊浪很大，懷疑兩名釣客在找釣點時疑遇大浪捲入落海。

(中時 )