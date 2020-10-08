瑞芳象鼻岩2釣客落海下落不明 直升機、巡防艇搜救仍未果 09:512020/10/08 中時 吳康瑋 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 瑞芳象鼻岩2釣客凌晨落海下落不明，直升機、巡防艇搜救仍未果。（翻攝照片／吳康瑋新北傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 瑞芳象鼻岩2釣客凌晨落海下落不明，直升機、巡防艇搜救仍未果。（翻攝照片／吳康瑋新北傳真） 新北市瑞芳區象鼻岩驚傳在8日凌晨2點多有2名男釣客落海，據了解，兩人分別為來自台北的27歲的林姓男子及來自竹北的42歲的黃姓男子，兩人在找釣點時疑遇大浪捲入落海，甚至連釣具都還沒有使用，就放在岸邊，新北市消防局接獲通報，緊急派員搜索到上午，但仍尚未找到人，空勤總隊直升機、巡防艇正海空搜尋中。 新北消防局指出，在凌晨2點21分接獲民眾報案指出，有釣客在象鼻岩附近落海，疑在尋覓釣點時不明原因失足落海，消防人員表示，今天海邊浪很大，懷疑兩名釣客在找釣點時疑遇大浪捲入落海。 (中時 ) #落海 #釣客 #釣點 #瑞芳 #象鼻岩 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 瑞芳象鼻岩2釣客落海下落不明 直升機、巡防艇搜救仍未果 09:512020/10/08 社會 富少淫魔2／淫狼交保後落跑 警方逮人他竟從眼前轉身逃走 08:512020/10/06 社會 新產能加持、Q3營收創高 玉晶光 Q4營運唱旺 04:102020/10/08 證券．權證 富少淫魔1／富二代迷姦小模姊妹「警方圍捕時」落跑 逃亡中闖民宅性侵母女 08:512020/10/06 社會 人夫性侵小姨子 妻睡夢中驚醒怒吼：你這畜生 08:462020/10/08 社會 旺角店王租金跌66％ 同SARS水準 04:102020/10/07 話題觀察 5大利多 熱錢湧股匯雙飆 台股返12,700 14:212020/10/06 財經 對台超前部署 三台會年底前登場 04:102020/10/07 兩岸新聞 美股利多連發 台股連2紅 漲155點收復季線 13:372020/10/06 財經 軍事迷照過來！6架黑鷹直升機深夜「路巡」高雄市 20:272020/10/07 政治 社會熱門新聞 夜市蔥油餅老闆娘太火辣 網看影片險暴動：飄出乳香 - 社會 婦科名醫麻醉性侵15分鐘3次 妻揭惡行：他手術後都很喘 - 社會 饒河夜市地瓜父子好可憐？地瓜媽氣炸說真相：太扯了 - 社會 影》金防部演訓重大意外 戰車翻覆邊坡起火士官兵1死1重傷 - 社會 8歲兒饒河夜市擺攤「累癱睡父懷中」 金山人傻眼爆真相 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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