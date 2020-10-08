元大原油正2ETF已獲金管會核准要下市解散，立委吳秉叡8日在財委會為這檔基金的7萬多名投資人，公開向金管會主委黃天牧陳情，要求應有集體訴訟或檢視機制，黃天牧回應：「若覺得元大（投信）有問題，可向金管會、金融評議中心及投保中心反應，已要求他們公平處理。」

吳秉叡又要求，是否可請公正第三方來檢視元大投信在這檔基金的操作績效或模式上，是否有缺失或問題？黃天牧表示：「他（元大投信）指他們的操作沒有輸大盤，但是否找第三方檢視，之前沒有作過，但可來研究。」

黃天牧強調，這種期貨信託基金的投資人設月門檻，即要求有作過信用交易或投資期貨經驗者，且要簽署風險預告書，目前是未接獲任何元大投信有誇大行銷的檢舉，至於7萬多位投資人是否都符合投資資格，這是元大投信的KYC（了解客戶）工作，不過黃天牧亦表示，已請證交所檢討投資人資格，「每個個案發生都會來優化金管會的監理」。

吳秉叡在質詢時表示，元大石油正2ETF在10月5日申請終止信託，7日已獲金管會核准，但這檔最高規模達388億元，從20元賠到剩0.8元多，且最多投資人數時有7萬多人，這檔基金是金管會核准的第一檔正向二倍，金管會對這樣的結果，是否應檢視責任歸屬？且很多投資人「傾家蕩產」已向各個立委陳情，希望金管會重視。

黃天牧表示，這檔基金是2016年時核准，法規上有明訂什麼樣投資人可以投資，但若還是有投資人誤入，未來可以強化這方面的教育，若投資人認為元大投信有問題，也歡迎向投保中心及評議中心申訴。

(工商 )