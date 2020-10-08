美聯分區系列賽太空人已先取得2勝優勢，只許成功不許失敗的運動家此戰相當有韌性，從落後苦追，先靠平德（Chad Pinder）敲出追平3分炮，8上攻下超前2分，終結者韓崔克斯(Liam Hendriks)更是撐完最後3局無失分，最後以9比7逆轉勝，系列戰追至1比2。

再拿1勝就晉級的太空人，其實此戰在前半段仍處於領先優勢，前5局運動家就敲出4發全壘打，不過都只是陽春炮，5上取得4比2領先，不過5局下半太空人攻下大局，包含A.戴耶茲(Aledmys Diaz)追平2分炮在內，共敲5支安打、攻下5分，瞬間以7比4逆轉。

不過運動家並沒有氣餒，7、8兩局展開攻勢，7局平德第一球就出棒，敲成右外野方向3分炮追平，8局上半再趁太空人投手不穩，2次高飛犧牲打多添2分超前，再加上終結者韓崔克斯挺身而出，投完最後3局僅用37球，只被敲1支安打、送出4次三振，助運動家以9比7贏球，獲得一線生機。

而根據大聯盟官網統計，五戰三勝制的季後賽史上，率先取得2比1領先的球隊在87次中贏得62次，勝率為71%，不過去年就有翻盤的案例，分區賽落後的3隊中，國民(對道奇)、紅雀(對勇士)都是逆勢翻盤晉級。

運動家平德敲出追平3分砲。（美聯社）

(中時 )