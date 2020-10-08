台中市政府警察局第四分局黎明派出所日前上午9時許接獲民眾報案，稱在路旁見一老婦徒步蹣跚地牽引機車前進，可能需要幫助。警方獲報後立即前往關懷並主動載送失智老婦返家休息，暖心之舉深獲家屬感激。

警方指出，巡佐鄭天漢、警員郭俊佑當日於南屯區五權西路上發現一名老婦面容疲憊牽著機車在烈陽下等待，郭員趕緊上前關心，婦人稱掛在機車上的鑰匙掉了正在尋找中。員警擔心其身體狀況，先請老婦至陰涼處歇息，再商請附近商家提供飲水，避免老婦在烈日下久站導致中暑。

郭員在關切過程發現老婦疑有失智情形，無法具體描述個人資料，所幸老婦隨身攜帶前幾週至醫院健康檢查之文件，讓員警順利得知其身分，考量吳姓老婦(75歲)年邁且憂心其體力不支，任其獨自離開有再次迷失之虞，員警主動將老婦載送回住家休息，交由其丈夫照顧。

警方表示，從警近6年的警員郭俊佑，平時工作認真積極進取，是長官信任的部屬，更是學弟妹眼中的榜樣，過去曾多次協助迷失老人返家，為民服務的熱情不在話下，帥氣臉龐更被網友盤點為「警界小鮮肉」。

此次接獲吳姓老婦迷失案件，到場優先關心確認其身體狀況無虞，並在得知其個人資料後，先行聯繫老婦親屬讓家人放心，再主動將老婦載返住家休息，老婦的丈夫見警方暖心地直接將老伴載送回家，由衷對警方表達感謝之意。

黎明所長林澤聰呼籲，家中如有高齡長者患有失智或記憶力退化情形，家屬需多加陪伴照護給予關心，另可至各縣市社會局申請預防走失手鍊，以利警方迅速聯繫家屬，協助迷失者安全返家。

(中時 )