國民黨6日在立法院提出「台美恢復邦交」、「請求美國協助抵抗中共」兩項決議案，並已完成宣讀後通過。港媒痛批提出此二「台獨」性質提案的國民黨，已非原來的國民黨，簡直靈魂出竅徒具軀殼、領導者衝動自殘；更引述陸媒，重砲抨擊國民黨墮落又沒出息，如今不僅無法為兩岸關係折損，甚至還當起了「攪屎棍」，國民黨的轉變將致關係與局勢更加凶險，也令大陸更加「放棄幻想，準備鬥爭」，對台施予更強勁壓力。

根據香港媒體《中評社》評論，在國民黨提出兩項「台獨提案」後，可見國民黨「軀殼還在，靈魂出竅」，早已非原本那個黨；尤其這個百年大黨的領導者無法控制住衝動，形同「自殘」，導致受傷害的不僅是黨，更是整個關係與局勢。由此可見，一個月前國民黨全代會提出的「新兩岸論述」，雖表示對「九二共識」的保留與對台獨和一國兩制的反對，但如今可見根本是「真反一國兩制，假反台獨」。

《中評社》更引述大陸媒體，砲轟國民黨趨向台獨，將從穩定台海和平、促進兩岸交流的角色，變成破壞兩岸關係的「攪屎棍」，國民黨簡直是墮落、沒出息，而且沒看到問題的嚴重性。

不僅如此，評論更直言，縱然有說法指國民黨的轉變是為給民進黨難堪、凸顯民進黨的種種宣傳聲量下的夢幻泡影；然而，國民黨既然放任自己行徑被與台獨連結，國民黨支持者也就不必再為國民黨找理由、自欺欺人，因為「變色的」國民黨是不會在乎的。同時警告，國民黨的轉變將致雙邊更複雜而凶險，大陸將更堅持「放棄幻想，準備鬥爭」，對台灣的各種壓力也將更強勁。

(中時新聞網)