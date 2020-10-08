香港新冠肺炎疫情反彈，昨新增十一宗確診個案，九宗為當地個案，但有三宗屬源頭不明。此外，病毒再入校園，最少有四所學校出現個案，其中浸大及迦密主恩中學相繼有學生確診，成為復課後的首批個案。

星島日報報導，源頭不明個案不斷，香港衛生防護中心傳染病處主任張竹君形容，社區有小型群組爆發，直言整個疫情趨勢令人擔心是否有反彈的跡象。

第三波疫情疑捲土重來，香港昨新增三宗源頭不明個案，分別為藥房職員、院舍院友及學生。一名十九歲就讀應用生物學二年級的浸大男學生確診，浸大已即時關閉相關課室及設施，並進行徹底清潔消毒。

此外，該名學生的弟弟，就讀迦密主恩中學的十七歲學生，亦確診感染新冠肺炎。張竹君表示，浸大及迦密主恩中學暫未有人列為緊密接觸者，會派發檢測樣本瓶予中學及曾與浸大生一同上課的同學。

不少香港市民均擔心疫情是否反彈，香港呼吸系統專科醫生梁子超表示，疫情已有明顯反彈跡象，呼籲市民收拾假期心情，避免高危活動，「這一兩星期是關鍵，如控制不好，不到兩三星期個案便會上升到較高的雙位數」。

(旺報 )