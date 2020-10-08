2022年台北市長選舉備受矚目，黨籍立委蔣萬安、革實院長羅智強均有意角逐。羅智強今天接受《POP撞新聞》廣播專訪表示，近日媒體民調把他放入比較之中，他雖輸蔣萬安，但黨外對手都能拿到三成以上，形同「坐三望二」，要先追過衛福部長陳時中，再和蔣萬安君子之爭。

國民黨革實院長羅智強，自2018年至今，持續在街頭演講，如今已累積297場，他透露，街講時狀況很多，大部分是給予溫暖與支持，他曾被人戳頭、嗆聲，但這部分是少數。

如何贏得觀眾目光？羅智強說，街講就是要在停紅燈的90秒內，完整論述一個概念，讓民眾感興趣，可觀察的指標就是轉頭、點頭、比讚率，這也是成就感的來源。

羅智強說，他看到民眾對國民黨有很深的期待，由於國民黨現在被貼上負面標籤，他認為說服民眾支持國民黨之前，可以先讓大家喜歡藍營政治人物，之後再投射到對黨的支持。

面對黨內2022年台北市長初選的潛在對手蔣萬安，羅智強自嘲，「若帥安贏了就支持他，若帥安輸了就支持醜強」，隨後笑稱是「帥強啦」，他形容這是一場兄弟各自登山的選舉，黨內初選是很正常的事情，多多益善，君子之爭。

在基隆長大的羅智強，是否有機會參選基隆市長？羅智強聞言後笑稱，「基隆有Jeorge謝國樑」。

(中時 )