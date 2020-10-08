2017年男子曾浩喬與羅姓女友爭吵後，竟朝她潑灑汽油後點燃，害她容貌及身型盡毀，台灣高等法院更一審依殺人未遂罪將他判刑9年，目前最高法院審理中；他稱自己沒有犯罪，受冤被關3年求交保，法官評議後將作出裁定。

本案一、二審將曾男判刑12年，更一審考量曾男在審理期間已與羅女達成和解，並已賠償她800萬元，羅女也表示原諒，因此量刑部分改判刑9年。

案發後曾男遭羈押，他屢次聲請交保都遭駁回，由於他押期將屆滿，更一審代最高法院開庭訊問，他的律師表示，曾男已與被害人達成和解，無再羈押被告之必要，他年紀已逾65歲，身患多種慢性疾病，隨時都有就醫的需求。

律師說，曾男沒有能力逃亡，縱使逃亡也要就醫因此無路可逃，況且新冠肺炎肆虐全球，連通緝犯都想回到台灣，曾男無逃亡海外的動機；曾男則是氣憤地說，他沒有做錯事卻因此被關了3年還賠了800萬元，他很不服氣。

(中時 )