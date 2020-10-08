勞工局長王鑫基(左二)等人一齊簽署求職防騙就業安心宣言，共同建立希望家園。(曹婷婷攝)

打工求職被問父母、阿公阿嬤什麼工作？18歲就被問何時結婚生子？台南市政府勞工局為加強年輕朋友對求職防騙及就業隱私正確觀念，與高人氣Youtuber網路創作者「微疼」合作，推出有關於求職防騙及就業隱私2支動畫，首支影片「面試陷阱懶人包」一上架，不到1天突破10萬人次點閱，引發網友共鳴。

根據勞工局統計，國內大專院校以上在校生約128萬人，近年求職詐騙手法不斷翻新，社會新鮮人容易在毫無防備情況下受騙，求職時最常發生困擾，為雇主刊登徵才廣告交代不清以及求職者就業隱私受侵犯，如於近來網路團購跟直播推銷崛起，許多業者除了要求求職者先購買產品或拉攏下線卻未告知是僱傭或承攬性質，常造成求職民眾的誤解及引發爭議。

其次，就是就業隱私遭受侵犯。很多人求職時都曾遇過雇主詢問有無男(女)友、是否懷孕、近期有無結婚打算等問題，其實這些都跟就業無關，已侵犯求職者的隱私權，勞工局希望求職者能防患於未然，今年度特製宣導影片，果真引起年輕人共鳴。

為了讓更多青年朋友能看見宣導短片，增加影片曝光度，勞工局也深入校園，選定長榮大學公開發表微疼為勞工局所製作的2部宣導短片，由勞工局長王鑫基、長榮大學校長李泳龍及代言人「微疼」共同發表短片，李泳龍也盛讚畢業於長榮大學國際企業管理系的微疼，對社會做出貢獻，透過創作動畫讓年輕人關注就業議題。

「微疼」也分享自己打工經驗，他從大學到出社會做過形形色色工作，18歲打工就被問何時結婚，父母、阿公阿嬤做什麼的，讓他很狐疑，這跟打工什麼關係；過去也曾遇到老闆在面試時要求他購買公司產品、或提供個人證件或存摺，提出各種和就業無關稀奇古怪的問題，既使在工作時，也會遭受老闆非屬就業有關隱私探詢。

微疼本次接受台南市政府邀請，希望能為台南市民盡一份心力，製作影片協助有意願找工作的青年朋友，減少不當受騙，能在求職就業的道路上能順順利利。

勞工局局長王鑫基表示，青年學子於求職或打工時，不當的洩露個人資料，繳交資料遭不法業者非法資用。勞工局將每個求職者當作自己的家人，總會一再的叮嚀提醒，無論在就業或求職要小心防範詐騙及避免隱私外流，以免工作不成，卻造成無法彌補的傷害。

(中時 )