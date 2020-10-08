台南下營區農會秋季促銷10月8日登場，持續至19日，農特產品全面8折，買蠶絲被還送黑豆茶、蔭油。（台南下營區農會提供／劉秀芬台南傳真）

台南下營區農會是全台灣還以人工手拉蠶絲被的農會，每近雙十節，師傅們就開始忙碌起來，4人1組拉起蠶絲被，雖然蠶絲被因成本上漲，1公斤以上的蠶絲被價格飆到上萬元，下營農會每年還是可以賣出2500件以上的蠶絲被。

1980年代，蠶絲出口價揚，下營區因不靠山、不靠海，以種稻、雜糧為主，農會為幫助農民增加收入，推廣高經濟作物，因此1987年起鼓勵農民種桑養蠶。

為了增加蠶絲出路，1989年起下營農會自行研發製作手工蠶絲被，雖然1991年起桑蠶產業開始式微，下營種桑養蠶農家也逐年減少，但蠶絲被輕柔保暖的特性，有其特定市場，景氣好時，一年要用掉20噸的蠶絲原料，近幾年原料都由大陸進口。

以1床3公斤的手工蠶絲被為例，須由4名師傅聯手，將1尺見方大小50隻蠶吐的絲製成的蠶絲片，平均往4個角落拉開，花費1小時將230張薄薄的蠶絲層層堆疊而成。蠶絲被的品質，也倚靠師傅的經驗與技術，其中有兩位年資已有33年，見證了下營農會蠶絲被製作的發展史。

由於蠶絲被輕柔保暖、排溼透氣，夏天可當涼被，冬天又溼又冷，更是購買蠶絲被的高峰期。下營農會供銷部表示，由於農會蠶絲被已打出口碑，雖然近年進口蠶絲原料價格大漲，但蠶絲被價格已經5年沒調，每年約可賣2500床以上，每年秋季會舉行促銷，許多外縣市消費者更是特地到農會搶購。

台南下營農情產業文化節10月9日將在下營區上帝廟停車場熱鬧登場，下營區農會一年一度的秋季促銷活動10月8日登場，持續至19日，農特產品全面8折，買蠶絲被還送黑豆茶、蔭油。

(中時 )