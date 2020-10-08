歐洲多數股市在周三收跌，未能加入全球股市周三復甦的行列。在美國新的財政刺激方案出現遲疑不前時，市場出現拋售。

周三泛歐Stoxx 600指數收跌0.43點或-0.12%，為365.45點，終止連四個交易日的上漲；健康醫療類股下跌拖累最多，次為電信類股，媒體股和房地產股亦下跌；礦業股為表現最好類別。藍籌股STOXX50指數下跌0.3%。

美國總統川普宣布暫停新冠紓困援助方案協商，致歐股信心受挫；然隨後又敦促美國國會對美國民眾提供1200美元支票以及對航空業和小型商業提供刺激措施。

泛歐STOXX 600指數在本周稍早因川普健康好轉而反彈至兩周高點，但是在11月初大選將至之前，股市仍然顛頗前進。

一系列正面的獲利報告以及經紀投資公司買進建議，止住歐股的跌勢。

德國郵政(Deutshe Post)收漲3.9%。該公司表示，電子商務在疫情期間維持蓬勃態勢，預計聖誕節前的業務將「異常地強勁」。

德國半導體公司Dialog收漲3.2%。Dialog預期第三季營收將有優於預期的表現。

採礦股上揚。在中國相關部門的復甦以及美國可能的相關刺激措施即將推出，摩根大通(JP Morgan)採取超額買進立場。

礦業公司必和必拓(BHP)、英美資源(Anglo American)、資源公司力拓集團(Rio Tinto)皆漲逾2%，激勵了以大宗商品為主的英國FTSE指數。

比利時飲料公司安海斯-布希英博集團(AB InBev)、海尼根、法國保樂力加(Pernod Ricard)皆漲約1.3%~3.5%之間。投資銀行傑富瑞(Jefferies)建議飲料股買進。

投資人獲利回吐，英國連鎖超商特易購(Tesco)跌0.7%。先前該公司報出銷售要升而股價大漲。

(時報資訊)