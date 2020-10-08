2020全球系統整合商大會（WSIC 2020）以「發展安全與可持續的智慧城市」為主軸，3天吸引超過100家海外廠商、共約350人次參加。工業電腦廠研揚（6579）應邀參與線上論壇，於會中分享目前智慧城市的布建狀況與國外智慧路燈建置實績。

此次線上論壇亦邀請系統整合商皇輝、凌群及中華電與會，由各家廠商說明目前在東南亞布建的解決方案，再由資策會國際處處長黃瓊雅與4家廠商代表進行現場Q&A，藉此宣傳國內優秀智慧城市解決方案、展現系統整合能力及規模、以及最急需的防疫解決方案。

經濟部工業局系統整合推動計畫辦公室（SIPA）今年也配合政府新南向政策，舉辦一連串的活動，分別在亞銀及歐銀取得智慧城市研究及建置案，讓國內廠商可更加了解東南亞及歐洲市場趨勢與動態，以及了解進軍這些新市場時的困難與法規相關問題。

研揚透過成立物聯網產品處專門研發設計智慧城市相關解決方案，並結合相關產業及公司聯手進行智慧城市布建。研揚資深顧問許中明分享去年透過經濟部工業局系整辦協助引介，與美國物聯網大廠奇異（GE）合作，取得美國4座電廠的能源管理系統開發案。

同時，許中明亦分享研揚在中國大陸、菲律賓和波蘭的智慧路燈安裝實際案例。台灣方面，研揚除了在台北市超過3千盞的智慧路燈建置外，亦協助桃園青埔智慧園區裡的智慧城市相關解決方案的布建，該示範場域已有相當多的智慧城市創新應用。

研揚指出，桃園青埔智慧園區設有智慧公廁，可偵測洗手乳及擦手紙是否用完、垃圾桶是否已滿，並用Gogoro Network智慧電池支援智慧路燈的車流分析裝置及其他各項應用、生態池的水位偵測等，搭配完整的後台中央管理系統，可輕鬆掌握智慧園區的運行狀況。

(時報資訊)