美股消息面：

1.美國能源情報署（EIA）公布，上周美國原油庫存增加50.1萬桶，超出市場預期為增加29.4萬桶。汽油庫存減少143.5萬桶，超出市場預期的減少47.1萬桶。餾分油庫存減少96.2萬桶，少於市場預期的減少99.5萬桶。上周煉廠產能利用率增加1.3個百分點，原油進口量增加146.3萬桶/日。

2.美國國會通過新激勵方案的不確定性與原油需求前景不明，加上美國庫存增幅超出預期，使原油價格持續承壓，周三油價一度跌逾3%。終場紐約期油收跌72美分或1.8%，為每桶39.95美元。倫敦布蘭特期油收跌66美分或1.6%，為每桶41.99美元。

3.美國總統川普表明願意簽署個別、規模較小的紓困與激勵措施，市場避險情緒降溫，以及聯準會上月會議紀錄顯示決策官員支持長期維持超低利率水準，周三美元回落，尾盤美元指數小跌0.19%，報93.64。

(時報資訊)