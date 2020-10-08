《商情》料產量減 拉抬棕櫚油期貨走強 10:002020/10/08 時報資訊 王馨慧 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 料產量減，拉抬周三棕櫚油期貨走強；市場擔心未來幾個月大馬與印尼因反聖嬰現象帶來大雨，而降低棕櫚油產量，加上大馬棕櫚油產地沙巴州疫情再爆發，因此當地實施行動管制，禁止跨洲活動，皆拉抬馬來西亞棕櫚油價走強。 分析師表示，即便反聖嬰現象為棕櫚油產地帶來大雨，影響短期收成，但就長遠看來，兩國潮濕的氣候能使土壤水分充足，並讓棕櫚樹維持健康狀態。 終場12月棕櫚油期貨上漲54馬幣，或1.92％，每噸至2,872馬幣（691.22美元）；芝加哥期交所豆油價格上漲0.06％。(商品行情網) (時報資訊) #棕櫚油 #產量 #拉抬 #期貨 #走強 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《傳產》信義區豪宅老來俏 具增值空間 13:072020/10/08 財經 《商情》旺季需求增溫 AN報價穩步走堅 11:422020/10/08 財經 《期貨》英國富時100指數期貨 11月上市 07:442020/10/08 財經 蘋果下周新機 台股量價齊揚 16:202020/10/08 財經 股價指數期貨贏家專欄－台股震盪 永續指數期貨吸睛 04:102020/10/08 證券．權證 併購效益 明泰連四月業績締新猷 04:102020/10/08 證券．權證 《商情》颶風威脅 紐約棉花漲至2個月高點 09:432020/10/08 財經 《集中市場》慶雙十 三大法人齊買超、外資發177億元大紅包 15:402020/10/08 財經 9月營收創高股 躍升盤面焦點 04:102020/10/08 證券．權證 《產業》疫後全球首發！國際工具機展明年3月虛實登場 10:352020/10/08 財經 財經熱門新聞 仍是世紀大騙局？台積電也曾認賠 老謝點出10年慘業未來 - 財經 聯電8吋晶圓需求太狂！報價追上台積電 4千億市值差一步 - 財經 元大投信三檔ETF第一階段配息出爐 0056擬配1.6元 - 財經 - 工商 《半導體》聯電Q3、前3季營收雙登峰 今年再戰高 - 財經 - 時報資訊 國巨、華新科 業績雙飆客 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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