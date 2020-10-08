料產量減，拉抬周三棕櫚油期貨走強；市場擔心未來幾個月大馬與印尼因反聖嬰現象帶來大雨，而降低棕櫚油產量，加上大馬棕櫚油產地沙巴州疫情再爆發，因此當地實施行動管制，禁止跨洲活動，皆拉抬馬來西亞棕櫚油價走強。

分析師表示，即便反聖嬰現象為棕櫚油產地帶來大雨，影響短期收成，但就長遠看來，兩國潮濕的氣候能使土壤水分充足，並讓棕櫚樹維持健康狀態。

終場12月棕櫚油期貨上漲54馬幣，或1.92％，每噸至2,872馬幣（691.22美元）；芝加哥期交所豆油價格上漲0.06％。(商品行情網)

(時報資訊)