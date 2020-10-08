NBA今天宣布快艇隊前鋒哈瑞爾繼奪下年度最佳第六人獎之後，再次獲選本季最佳拚搏獎，表彰他在球場上的奮戰精神。

過去3年獲得最佳拚搏獎的球員分別是2017年的貝弗利、2018年的阿米爾強生以及2019年的史馬特。

現年26歲的哈瑞爾，本賽例行賽打了63場球，每場平均上場27.8分鐘，繳出18.6分、7.1籃板、1.7助攻、1.1阻攻的場均數據。

然而哈瑞爾在季後賽的表現沒有達到預期，快艇也在西區次輪3比4不敵金塊，因此外界猜測哈瑞爾想在球季結束後獲得一張大合約恐增變數。

(中時 )