NBA》快艇哈瑞爾獲選最佳拚搏獎 10:052020/10/08 中時 黃邱倫 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 獲年度第六人獎項的快艇前鋒哈瑞爾，再次獲選本季最佳拚搏獎，表彰他在球場上的奮戰精神。(美聯社資料照) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 NBA今天宣布快艇隊前鋒哈瑞爾繼奪下年度最佳第六人獎之後，再次獲選本季最佳拚搏獎，表彰他在球場上的奮戰精神。 過去3年獲得最佳拚搏獎的球員分別是2017年的貝弗利、2018年的阿米爾強生以及2019年的史馬特。 現年26歲的哈瑞爾，本賽例行賽打了63場球，每場平均上場27.8分鐘，繳出18.6分、7.1籃板、1.7助攻、1.1阻攻的場均數據。 然而哈瑞爾在季後賽的表現沒有達到預期，快艇也在西區次輪3比4不敵金塊，因此外界猜測哈瑞爾想在球季結束後獲得一張大合約恐增變數。 (中時 ) #哈瑞爾 #快艇 #NBA #第六人 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 NBA》紀念布萊恩 G5湖人穿黑曼巴球衣出賽 09:512020/10/08 體育 NBA》鵜鶘哈勒戴獲選最佳隊友獎 09:202020/10/07 體育 尚雷諾《奪命守門人》升級大魔頭 04:102020/10/07 娛樂新聞 NBA》熱火G4開打前利多 阿德巴約將回歸 07:202020/10/07 體育 《國際經濟》太意外！新激勵方案談判 川普喊停 10:002020/10/07 財經 元大銀行 奪下國家品牌玉山獎 04:102020/10/08 投資理財 瑞銀看聯電45元 催股價大漲 12:512020/10/07 財經 遠雄愛無限防癌險 獲玉山獎最佳產品首獎 04:102020/10/08 投資理財 元富證獲玉山獎最佳產品獎 04:102020/10/08 全球財經 《時來運轉》運彩報報－NBA你不可忽視的大分熱火 18:122020/10/07 體育 體育熱門新聞 法網》4強好手違規 挨罰24.6萬 - 體育 法網》身體有點不適 喬帥依然晉級4強 - 體育 海盜125萬美金簽陳柏毓 情蒐3年寫25份報告 - 體育 法網》半夜1點半收工 納達爾喊冷 - 體育 NBA》公牛退役名將皮朋看好詹姆斯奪總決賽MVP - 體育 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。