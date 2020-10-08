政府宣布明年起開放瘦肉精美豬進口，民進黨立委何志偉昨在中常會上，建議政府應對美豬進口進行總量管制，遭黨內同志勸阻，還被抱怨是「死小孩」。國民黨革實院長羅智強今天接受《POP撞新聞》廣播專訪表示，何志偉不是死小孩，而是拆穿國王新衣的小孩。

立法院將排審開放萊豬進口的行政命令，民進黨立委何志偉昨在中常會上，提出「建請美豬進口總量控管」的提案，與會的民進黨團書記長莊瑞雄驚呼「驚死人（台語）」，民進黨主席蔡英文當場不發一語。

中常會散會後，有中常委以「死小孩」形容何志偉，對此，羅智強盛讚何志偉不是「死小孩」，而是拆穿國王新衣的小孩，他推想何志偉有選民壓力，因聽到民眾聲音，因此建議民進黨要為民眾把關。

羅智強說，反觀過去曾說要捍衛食安的蔡英文總統、賭上烏紗帽的衛福部長陳時中、稱死都要擋下來的農委會主委陳吉仲，民眾不能縱容70秒金魚式失憶症的政治人物。

國民黨日前發動反萊豬顧食安公投，向中選會遞交第一階段連署書，至今已過三周，羅智強期盼中選會不要再刁難卡他們，若真的卡一整年，明年8月28日無法舉行公投投票，蔡英文也夠難看的。

(中時 )