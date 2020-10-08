《香港國安法》生效滿百日，過往香港相關團體都會舉辦中華民國雙十國慶活動，但「寒蟬效應」正瀰漫全港。港媒報導，有團體計劃於本周六(10日)在旺角一處酒樓慶祝雙十節，但昨日（7日）突然接獲酒樓要求避免使用「雙十」及「中華民國」字眼，最後更以禁聚令為由，直接拒絕所預訂的酒席。

東網報導，活動籌辦方認為與《香港國安法》實施有關，相信酒樓受到政治壓力。

報導指出，香港各界團體早於上月初在九龍旺角倫敦大酒樓預訂酒席，舉行雙十晚會，預料有近700人出席。籌辦活動的元朗區議會副主席麥業成指，昨日早上約10時接獲酒樓要求，指活動不能出現「雙十」及「中華民國」字眼，主辦單位隨即修改背景板及橫額字眼，但酒樓最後仍以「禁聚令」為由，直接拒絕提供活動場地。

麥業成表示，團體一直與酒樓關係密切，以往每年均會預訂酒席舉辦雙十節活動，認為有關決定根本與禁聚令無關，相信酒樓是受到高層及政府壓力，擔心被除牌，而拒絕提供場地。

麥葉城並坦言，時間緊迫，活動主題敏感，無法預訂其他場地舉辦任何活動。

另外，1997年香港回歸大陸後，每逢雙十，相關僑界團體會在香港中山公園的青山紅樓慶祝，但《香港國安法》上路，這樣的場景可能不復見。

(旺報 )