港匯偏強 港金管局再注市場逾27億港元 10:152020/10/08 工商 蘇崇愷 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 港元匯價持續偏強，再次觸發7.75港元兌1美元強方兌換保證。香港金管局在紐約市場尾盤再度承接美元，向市場注入27.51億港元，以捍衛香港聯繫匯率制度，維持港元穩定。 香港信報報導，香港銀行體系總結餘9日進一步增加至2,734.83億港元。 香港金管局稍早時已釋出11.63億港元，加上此次注資，一天內已合計向市場釋放39.14億港元資金。 (工商 ) #億港 #偏強 #香港金管局 #港元 #港匯 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 10月外匯存底 挑戰5千億美元 04:102020/10/08 金融．稅務 六連漲止步 陸外匯存底 9月減220億美元 04:102020/10/08 全球財經 擬募10億美元 B站傳赴港二次上市 04:102020/10/07 全球財經 國安法滿百日 港雙十活動取消 04:102020/10/08 兩岸要聞 港保安局長：陳同佳投案主導權在台灣 對台「開綠燈」充滿期望 12:232020/10/07 兩岸 陸製藥公司嘉和生物首日上市 股價暴漲逾21％ 11:012020/10/07 財經 中芯信評 遭標普列負面觀察 04:102020/10/08 全球財經 陸港觀盤－基本面持續改善 內需新經濟吸睛 04:102020/10/08 全球財經 股本逾20億 英文版年報明年上場 04:102020/10/08 證券．權證 陳同佳案的政治操弄 04:102020/10/08 時論廣場 財經熱門新聞 休兵！大同經營權走向共治 - 財經要聞 - 工商時報 國巨、華新科 業績雙飆客 - 財經要聞 - 工商時報 擋不住！台幣早盤續寫9年新高已破28.7 出口商又苦了 - 財經 美打大陸轉領域瞄準2巨頭 法源依據還在找 - 財經 元大台灣高股息優質龍頭基金首配息 預估年化配息率4.04％ - 財經 - 工商 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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