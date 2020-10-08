港元匯價持續偏強，再次觸發7.75港元兌1美元強方兌換保證。香港金管局在紐約市場尾盤再度承接美元，向市場注入27.51億港元，以捍衛香港聯繫匯率制度，維持港元穩定。

香港信報報導，香港銀行體系總結餘9日進一步增加至2,734.83億港元。

香港金管局稍早時已釋出11.63億港元，加上此次注資，一天內已合計向市場釋放39.14億港元資金。

(工商 )