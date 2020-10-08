第四屆玉山論壇今天舉辦，總統蔡英文錄影致詞表示，隨著疫情肆虐全球，我們共享的繁榮與生活方式已遭遇前所未見的挑戰。透過視訊會議，與會者將討論後疫情時代的區域發展合作及全球治理議題。我們也將探討一旦疫情消退後，新南向政策將如何強化台灣與夥伴國家間的合作。

蔡英文說，今年因為COVID-19疫情更別具挑戰。這次疫情根本改變了我們的生活、思考與行為模式，幸有先進科技、網際網路，加以台灣防疫有成，今年的玉山論壇才能順利舉行。

蔡英文指出，印太各國和台灣在許多方面相輔相成，台灣願意且有能力和亞洲夥伴合作。因此，自我上任以來，秉持著「台灣協助亞洲，亞洲協助台灣」的精神，積極推動新南向政策，期盼與區域夥伴合作，一起促進永續發展並共同承擔責任，此亦符合今年玉山論壇的主題「共同打造堅韌未來」。

蔡英文進一步指出，新南向政策是台灣的亞洲區域戰略，其目標和理想與「東協印太展望」和印度的東進政策不謀而合。由於我們在經濟和社會方面的互補，透過共同合作，可以彼此互惠互利。台灣捐贈新南向政策夥伴國家數百萬個口罩，以及防護衣等防疫物資，並與其中幾個夥伴國家建立策略聯盟，以確保防疫物資原料供應無虞，一同並肩抗疫。

蔡英文表示，亞洲共同體的永續繁榮是新南向政策的重要目標。自2016年來，台灣已與新南向政策夥伴簽署逾70項協定及備忘錄，以深化經貿、教育、農業、科技等多元領域之合作關係。儘管疫情當頭，我們之間的貿易依然活絡。

蔡英文強調，我們的民主制度與安全不斷遭逢特定勢力的軍事威脅與挑釁，我們將積極打造一個開放、自由、包容、透明、平等，且以遵循規範為秩序基礎的區域；我們反對任何危及區域安全團結的強硬且單方面具侵略性的行為。任何企圖阻撓台灣分享經驗和做出貢獻的政治操作，都不符區域的共同利益。

(中時 )