2020法國網球公開賽男、女單打4強好手希臘西西帕斯（Stefanos Tsitsipas）、美國柯寧（Sofia Kenin）因為場上教練指導等多次違規，各收到8500美元（約到24.6萬台幣）罰款通知。

西西帕斯和柯寧都是因為以下違規挨罰，3000美元罰款是因為第一輪比賽時教練指導，4000美元罰款是第四輪比賽中教練指導，另外1500美元罰款是違反運動道德。

兩位選手都是由父親擔任教練，而四大賽比賽中是禁止教練指導，屆時罰款會從他們的獎金中扣掉，而兩人打進4強，至少可以進帳50萬美元獎金（約1449萬台幣）。

21歲的柯寧是今年澳洲網球公開賽女單冠軍，是本屆法網第4種子，將在今晚於女單4強面對捷克「左手劍」可維托娃（Petra Kvitova）；22歲的西西帕斯則是大會男單第5種子，則是明天要和塞爾維亞球王喬柯維奇（Novak Djokovic）爭奪決賽門票。

(中時 )