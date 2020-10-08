開心搬家，卻聽小孩說：「有陌生人陪我玩」！急診科醫師田知學在電視節目「醫師好辣」分享一起案例表示，一對原本住在市區的夫妻，因為小孩陸續出生，決定搬到更大的房子住，最後在郊區找到一間條件很好的房子，就是較於老舊，讓媽媽總覺得「陰陰的」，直到有一天，媽媽對小孩們道歉太忙沒有時間陪玩，沒想到孩子們竟回：「沒關係！有哥哥姐姐陪我們玩」，把父母嚇出一身冷汗。

聽到孩子的驚人之語後，夫妻倆某天在睡夢中，也看到「另一個世界」的人站在他們床頭，於是決定求助廟公，在廟公指引下，找到一名家醫科醫師，該名醫師聽聞他們的經歷後，決定親自探訪那間房子。

醫師原本擔心這家人遇到的怪事無法用醫學解釋，不過一進到那間屋子，馬上知道問題出在「油漆」上。原來，那棟老房子的屋齡約40年，使用的老舊油漆，含鉛量都超標，孩子們玩耍時碰了油漆，再接觸嘴巴，長期下來會影響健康，果不其然，全家人經檢驗果然都「鉛中毒」。

這一家人屬於慢性鉛中毒，可以透過治療慢慢代謝，可是兒童太早鉛中毒，未來神經會有不可逆的反應，這也是造成這一家人產生「幻覺」的原因。醫師建議，若搬進老舊的新家，不妨將舊漆刮除重漆，免得發生類似的鉛中毒情況。

(中時新聞網)