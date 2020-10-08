國民黨立法院黨團日前於立法院會提出台美復交、政府應請求美國對台安全防禦抵抗中共兩項提案，獲得朝野黨團無異議通過，提案動機引發關注。對此，國民黨團書記長林奕華今表示，該提案動機主要是民進黨政府稱台美關係良好，但外交部長吳釗燮卻稱，現在不以台美復交為目的，因此提案設定目標給民進黨政府，希望不是凡事只迎合美國，出發點是站在中華民過立場，並沒有被民進黨反將一軍的問題。

針對立法院會日前通過台美復交、政府應請求美國對台安全防禦抵抗中共兩項提案，由於該提案是由國民黨團提出引發關注，並被解讀藍營事前評估綠營會阻擋提案通過，未料，民進黨未阻擋反對，讓提案順利通過，外界解讀藍營被綠營反將一軍，林奕華今與民進黨立委羅致政共同接受電台專訪說明提案經過及目的。

林奕華表示，提案目的是因為蔡政府與美國發展關係良好，大家樂觀其成，但蔡政府應該要設定目標，而不是美國要什麼都迎合，像是開放萊豬進口等，盼可以換到貿易談判空間，但美國貿易代表卻不願意跟台灣談判，美方甚至連支持我方加入國際組織提案都沒有。

面對外界質疑，藍營黨團提案黨主席江啟臣、黨中央事前恐不知情，林奕華說，提案是經過黨團會議決定，授權黨團三長做提案文字斟酌，中央黨部、江啟臣都知情，況且這是好事一件，開會時沒有人反對，且這確實民眾有所期待。

林奕華強調，為了讓提案通過，原本提案內容有批評吳釗燮，因為吳釗燮稱台美現在不以外交為目的，後來修正把批判拿掉，就希望不要成為綠營阻擋的藉口，一定要通過，一切按照規畫進行。

羅致政則說，兩項提案能不能成取決於美國的態度，政府當然會去爭取，不過，每個階段要以可以完成目標為主，相信多數民眾了解台美復交跟協防不是一兩天就可以達成，有時候朋友間要改善關係需要時間，而這段時間美國官員來台層次突破就是證明，這不是吹牛的。

(中時 )