新北市瑞芳區象鼻岩今（8）日凌晨傳出有民眾落海意外，2名年男性釣客分別為67年次黃男、竹北人；82年次林男、台北人。兩人於凌晨2時許，找尋釣點的途中卻不慎失足跌落海中，民眾驚覺有異，緊急通知警消，相關單位抵赴現場後，便派艇搜救，但仍一無所獲，稍早警消也已請求空勤總隊派遣直升機，進行救援。

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2名釣客於凌晨不慎失足落海，相關單位目前仍持續搜救中。（圖／海巡署提供）

2名釣客不慎失足落海，相關單位目前仍持續搜救中。（圖／海巡署提供）

2名釣客不慎失足落海，相關單位目前仍持續搜救中。（圖／海巡署提供）

2名釣客不慎失足落海，相關單位目前仍持續搜救中。（圖／海巡署提供）

(中時新聞網)