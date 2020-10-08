直擊搜救》2男凌晨象鼻岩尋釣點失足落海 警消搜救中 10:192020/10/08 中時新聞網 楊雅婷 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 搜救人員第一時間便趕赴現場，稍早也申請出動直升機救援。（圖／海巡署提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新北市瑞芳區象鼻岩今（8）日凌晨傳出有民眾落海意外，2名年男性釣客分別為67年次黃男、竹北人；82年次林男、台北人。兩人於凌晨2時許，找尋釣點的途中卻不慎失足跌落海中，民眾驚覺有異，緊急通知警消，相關單位抵赴現場後，便派艇搜救，但仍一無所獲，稍早警消也已請求空勤總隊派遣直升機，進行救援。 ▲連結為YouTube，若遭移造成無法觀看，請見諒。 訂閱影音： 中時新聞網 2名釣客於凌晨不慎失足落海，相關單位目前仍持續搜救中。（圖／海巡署提供） 2名釣客不慎失足落海，相關單位目前仍持續搜救中。（圖／海巡署提供） 2名釣客不慎失足落海，相關單位目前仍持續搜救中。（圖／海巡署提供） 2名釣客不慎失足落海，相關單位目前仍持續搜救中。（圖／海巡署提供） 瑞芳象鼻岩2釣客落海下落不明 直升機、巡防艇搜救仍未果 (中時新聞網) #警消 #象鼻岩 #釣點 #凌晨 #搜救 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 台南3男爆性侵少女、強逼洗澡 他稱：我們也是人 10:032020/10/08 社會 台南3男輪流性侵少女 「爆料女」來頭不小背景超硬 11:062020/10/08 社會 納達爾晉4強 喊冷 04:102020/10/08 運動天地 國慶3天車流更集中 林佳龍：嚴峻程度更甚中秋 15:432020/10/08 生活 回擊共機 海軍西南海空域操演 04:102020/10/08 政治要聞 中和新亮點！南勢角觀光廊帶彩繪牆成打卡點 14:322020/10/08 寶島 新增1例境外移入 指揮中心下午2點說明 10:032020/10/08 生活 嘉義水牛厝公園傳落水意外 男子救起時已身亡 16:022020/10/08 社會 新產能加持、Q3營收創高 玉晶光 Q4營運唱旺 04:102020/10/08 證券．權證 打流感疫苗後發燒！女童今送急診 醫揭「48小時」很重要 15:242020/10/08 生活 社會熱門新聞 夜市蔥油餅老闆娘太火辣 網看影片險暴動：飄出乳香 - 社會 婦科名醫麻醉性侵15分鐘3次 妻揭惡行：他手術後都很喘 - 社會 饒河夜市地瓜父子好可憐？地瓜媽氣炸說真相：太扯了 - 社會 影》金防部演訓重大意外 戰車翻覆邊坡起火士官兵1死1重傷 - 社會 8歲兒饒河夜市擺攤「累癱睡父懷中」 金山人傻眼爆真相 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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