女星何如芸近年復出螢光幕拍戲，而她自從八點檔《炮仔聲》殺青後，何如芸也多了許多時間休息充電，親民的何如芸也樂於在網上分享近況，不過她近日卻在文中自曝生病了，何如芸接到朋友的關心電話後，還忍不住感動飆淚。

何如芸昨（7日）晚在臉書發文自曝：「天氣一變冷我就病了，在家裡昏了又昏」，何如芸還接到朋友打的關心電話，問她吃飯了嗎、有出門嗎、是否需要送飯過去，接著並邀請何如芸一起出來聚會，讓何如芸在電話那頭聽得感動飆淚，她也直呼：「我怎麼會嫌棄？我多麼感謝妳們愛我疼我！」

同時，何如芸也提到，妹妹告訴她：「妳看大家都愛妳」，並要何如芸常常出門、記得吃飯「妳瘦到不能看了，不要再減肥了！（她大叫）」，何如芸揪心說：「明明是擔心，卻要說的小心翼翼...」。

想到身邊有許多關心自己的朋友，也讓何如芸感性寫下：「他們都自謙是我的民間友人，但他們無私的愛，讓我覺得擁有的何止全世界！」

(中時新聞網)