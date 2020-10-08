家登(3680)2020年第三季營收約5.58億元，比第二季高點下滑約28%，但業外處分台南市不動產利益預期於第三季認列，將挹注第三季營運。此外，家登跨足航太產業，為營運再添新動能。

家登精密今(8)日公布2020年9月營收，集團合併營收約為1.72億元，年減12.33%，1到9月合併營收17.88億元，年增7.95%。公司表示，半導體全球客戶持續進行庫存調節，出貨認列遞延於第四季，法人預期第四季業績將比第三季回升可期。

另外，家登處分台南市不動產效益預計於第三季認列。家登先前宣布，將以6.6億元價格處分台南市新市區不動產予台積電，預計處分利益5.18億元，若扣除廠房提列成本等費用後，預估對每股淨利約可挹注每股5元。

展望第四季，國際半導體大廠紛紛加入5奈米、3奈米的競爭行列，曝光層數的增加將直接帶動家登先進光罩載具的需求量，加上子公司家登自動化出貨驗收落於第四季，以及上述業外挹注，家登2020全年的營運成績仍可望挑戰新高。

SEMICON TAIWAN 9月底在全球矚目中落幕，家登展覽期間受各界關注，家登自主研發的全方位晶圓暨光罩載具已成為先進製程的重要產品，伴隨先進製程快速發展，家登有信心成為該領域的領頭羊。同時，為創造未來營運雙核心，家登正式通過AS9100D航太認證，跨足航太產業，全力發展航太零件精密加工，並攜手航太各領域隱形冠軍廠商，積極打造航太供應鏈，2021年有機會展現成果。展望2021年，家登光罩、晶圓載具暨航太機密加工零件效益，將帶動集團營收持續成長。

(時報資訊)