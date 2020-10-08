1.南亞科(2408)：昨獲三大法人聯手買超21030張，但上檔遭遇60關反壓，盤初一度逆勢回調逾2.5%。

2.台積電(2330)：獲外資喊價600元+昨夜ADR漲4.57%，今早股價漲至451元、漲幅近1.5%。

3.聯電(2303)：獲外資喊價45元、昨夜ADR大漲7.39%，激勵今早股價突破30元關卡。

4.聯嘉(6288)：除看好Tesla訂單持續增量，另傳獲GM電動車車燈訂單，明年營運看旺，昨獲外資轉買超233張，激勵今早股價大漲逾6%。

5.江申(1525)：特斯拉助攻營運，股價整理近半月後，今早多頭回神，大漲逾6.5%，飛過5日線、月線。

6.鈊象(3293)：9月營收再創高，獲利可望維持高檔，昨外資轉買超，激勵今早放量漲約4%，躍過月線、季線。

7.祥碩(5269)：蘋果、超微、宅經濟題材力挺，外資亦轉買超，早盤續漲逾4%。

8.矽力-KY(6415)：去美化、宅經濟助攻營運，不畏外資轉賣超，股價上揚逾2.5%，再衝波段新高價，拚穩2100元關卡。

9.聯發科(2454)：外資言行如一，連6日買超力拱，晨盤續漲逾4%，站穩所有短均。

10.世芯-KY(3661)：封殺中芯激勵半導體股活躍，外資連2日相挺，早盤力漲逾3%。

11.國巨(2327)：9月營收年增117.83%，Q3登次高，股價上漲2%，突破前高363元。

12.志聖(2467)：載板市場明年第三季前供不應求，股價享用甜美果實，上跳漲3%。

13.嘉澤(3533)：後市看俏，460元附近高檔整理結束，拚回480元、漲幅近5%。

14.欣陸(3703)：資產題材火熱+建案熱銷，今早衝上25元、續創新高價。

15.陽程(3498)：外資轉買擴大加碼力道，多方繼續仰角攻擊，重返50元之上。

16.群聯(8299)：9月營收雙增，創同期新高，早盤漲逾3.5%，收復10日線及月線。

17.佳世達(2352)：9月營收近200億元創高，早盤站回月線。

18.廣寰科(3287)：9月營收年增翻倍，早盤漲逾4%，收復10日線。

19.益安(6499)：7500萬授權金年底入袋，開盤聞訊強彈6%，登2個月高。

20.由田(3455)：9月營收創今年高，全年展望樂觀，今日除息前獲外資連5買卡位，早盤一度勁揚3%，邁向填息路。

21.安集(6477)：8月每股盈餘0.43元，無懼遭列警示股，晨盤直攻漲停，來到高檔區44.65元。

22.欣普羅(6560)：9月營收為1.02億元，年增402.67%，今跳空漲停鎖住，飛越70元及月線。

23.台微體(4152)：新冠方案獲台、澳一期臨床試驗，激勵今日跳空鎖漲停，重登70元。

24.大立光(3008)：法說會今登場，獲買盤捧場反彈逾1.5%，收復5日線。

(時報資訊)