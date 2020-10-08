聯詠(3034)9月、第三季營收同步登頂，主要是受惠疫情帶動的NB需求以及電視市場的回溫，4家外資也針對聯詠出具最新研究報告，看好聯詠坐穩產業領先優勢地位，需求動能將延續到第四季，目前以歐系外資的目標價350元最高，4家外資也全數維持加碼或優於大盤的評等。

聯詠9月合併營收79.74億元，月成長9.5%、年成長42%，創下歷史單月新高，也推動第三季合併營收220.01億元，季成長18.2%，同創單季歷史新高；累計前9月合併營收為575.03億元、年增20.2%。

歐系外資指出，聯詠9月營收強勁主要是受惠電視DDI需求的持續增長，且第三季營收也在韓國電視SoC客戶帶來更好的T-Con和PMIC(電源管理IC)需求下，改善電視面板的出貨量，加上車載市場也逐步回溫，使得聯詠第三季營收超越財測預估的200~206億、達220.01億元。

歐系外資指出，有鑑於8吋晶圓代工的供給緊張，聯詠在第三季已提高了大型DDI的平均售價，看好隨著電視需求回升和更好的IT產業前景，有利於大型DDI的強勢持續到2021年，另外，由於韓國LCD的退出，聯詠是目前唯一的高端電視面板點對點DDI合格供應商，因此，相信聯詠的市場份額可能會從目前的25~30%繼續增加，維持優於大盤評等、目標價350元。

美系外資表示，第四季考慮到強勁的電視需求，聯詠在DDIC可能會繼續存在收益，只是在華為禁令生效下，OLED DDIC訂單恐會下降，維持中立評等、目標價270元。

另一家美系外資則表示，聯詠第三季營收優於財測，主要原因為NB需求強勁和更高的TDDI出貨量以及均價將提高所致，展望第四季聯詠將持續維持領先優勢，維持加碼評等、目標價319元。

日系外資表示，由於居家工作、遠端學習需求超出預期，聯詠第三季財報亮眼，預計該需求很可能會持續到第四季，且隨著OLED產量的增長，將成聯詠結構性增長的動能，維持聯詠優於大盤評等、目標價321元。

(時報資訊)