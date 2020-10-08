釋迦沒熟不能放冰箱，女崩潰曝「硬的像石頭」，看的到吃不到，引發網友討論，真的是壯烈犧牲了。（圖／翻攝自爆怨公社）

釋迦沒熟竟然不能放冰箱！網友分享，沒熟的釋迦冰過後會像石頭一樣硬，嘗試用吹風機、微波爐等方式加熱搶救，都沒有用，讓他超級崩潰。而貼文也引發網友熱議，許多人笑瘋直喊，真的是壯烈犧牲，但也讓我們長知識了。

一名網友在「爆怨公社」崩潰發文表示，釋迦未熟之前不能放冰箱，因為會變硬到可以當球玩，讓人看的到卻吃不到。原PO也透露，這好像是個常識，但她並不知道，因此才導致悲劇發生。

從該網友分享的照片中可見，她嘗試用吹風機吹、放入微波爐等方式搶救，但努力過後仍無效，她最後也開玩笑宣告死亡時間後，並請大家替她默哀，因為冰箱還放著另外四顆「吃不到」的釋迦。

貼文曝光後，引起網友熱議，「謝謝你的釋迦壯烈犧牲，好險我一大箱還丟著沒有動」、「我上次也壯烈犧牲了兩顆」、「長知識了！現在才知道」、「冰過就變啞巴不會後熟了」、「妳已經盡力，讓它好好的走吧」。

一名曾在水果店工作的網友則分享，還是可以補救看看！把釋迦拿出來，跟香蕉或是蘋果一起放在密封的盒子裡，也許會催熟它，就可以吃了。

根據農委會官網資料指出，釋迦具備熱帶水果呼吸率高的個性，若將未熟的果實用塑膠袋、保鮮膜包裝，恐會造成果實呼吸困難，無法軟熟，變成「啞巴釋迦」；如果釋迦沒熟就放冰箱，則易發生寒害（感冒）的現象，導致無法變熟。

農委會也建議，若不小心買到太熟的釋迦，可以撥開果實，將果肉挑取出來放到冷凍保鮮杯中加蓋，放在冷凍櫃的內側，例用其內測溫度較穩定的特點，可以防止果肉變色，還可延長保存期限，而冷凍的釋迦果肉吃起來像冰淇淋，風味很不錯。

(中時新聞網)