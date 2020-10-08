兼任民進黨中常委的立委何志偉昨天在民進黨中常會提出「建請美豬進口數量控管，緩解衝擊」，黨主席蔡英文不發一語，同志則私下罵「死小孩」場面相當尷尬。國民黨革實院長羅智強今在臉書給何志偉一個大大的讚，爆料他和何的小故事，形容何是「拆穿國王新衣的小孩」，大酸「對民進黨來說，誠實是一種『死小孩罪』；謊言，反而是『最高美德』。」

羅智強說，有一次上節目的時候，何志偉拿了一盒超級好吃的泡芙給所有來賓吃，他也吃了一顆，何志偉虧他說：「你以後不要再罵我了啦！」現在，他要對何志偉說：「這一次，我不但不罵你，還要給你一個大大的讚！」

他說，何志偉在民進黨中常會建議對美豬總量管制，雖然這只是治標不治本的建議，但至少何志偉知道反應人民對瘦肉精美豬的疑慮給蔡英文聽。所以，當民進黨罵反應民意的何志偉是「死小孩」，他要說的反而是，何志偉不是「死小孩」，而是「拆穿國王新衣的小孩」。

羅智強也說，但何志偉和拆穿國王新衣的小孩最大的不同是，在童話故事中，國王被小孩拆穿他沒穿衣服後，還知道羞慚的回皇宮去穿衣服；而在民進黨的現實世界裡，蔡英文被何志偉拆穿沒穿衣服，卻是不發一語、不當回事，讓底下的佞臣圍攻何志偉罵他「死小孩」。

羅智強酸說，只能說在現在的民進黨裡，誠實的何志偉是死小孩，而本來說死也要擋萊豬、現在卻滿口謊言護航萊豬的農委會主委陳吉仲；本來說用烏紗帽擋來豬現在滿口謊語，變身萊豬王牌推銷員的衛福部長陳時中，才是蔡英文的「愛將寵臣」。因為對民進黨來說，誠實是一種「死小孩罪」；而謊言，反而是民進黨的「最高美德」。

(中時 )