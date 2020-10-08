去年U18中華隊將冠軍留在台灣，冠軍班底各個都走出相當出色的路，海盜繼簽下隊長鄭宗哲之後，今日再官方宣布以125萬美金簽下19歲台灣右投陳柏毓，並給予他高度評價，認為他是有選秀第二輪等級的潛力新秀，而這價碼也破隊史國際業餘簽約金最高。

陳柏毓的爸爸陳炳男為是前中職味全龍球員，讓他很早就受到矚目，陳柏毓也不負外界期待，從少棒開始就展露頭角，16、17年連續奪得Nike青棒菁英訓練營最佳投手獎，而他的成名戰就是去年U18世界盃青棒賽，分別對巴拿馬、韓國先發，最後都拿下勝投，更在對上美國隊的冠軍戰時，後援2局鎖住美國隊最後反攻，中華隊以1分之差奪冠，合計3場出賽自責分率僅1.29，初嘗國際賽冠軍滋味。

海盜隊官方也簡單介紹了陳柏諭的背景，海盜總管切靈頓（Ben Cherington）在一則聲明說，「陳柏毓是令人感到興奮的年輕投手，也一直是台灣在國際賽中重要的一員，他身材高大，投手丘上的移動能力佳，也能靈活運用他頗具水準的各種球路，還有空間能再進化。」

Pirates announce the signing of RHP Po-Yu Chen as a non-drafted free agent.



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海盜提到他們認為陳柏毓是具有選秀第二輪潛力的大物新秀，而且海盜其實已經密集觀察陳柏毓長達3年，寫了25份有關他的報告，「我們在台灣的球探江富群（現改名為江睿彥）結識了柏毓和他的家人，對於簽約有很大的幫助，我享受與柏毓這周在匹茲堡的會面，相當期待未來與他的合作。」

今年受到疫情影響，大聯盟國際簽約期限延到10月15日，海盜隊已經簽下48名球員，還因此送了2名投手分別給紅雀、金鶯，才有更多額度來簽下陳柏毓。陳柏毓一直都有旅美夢，不過由於受到疫情影響，陳柏毓高中畢業後選擇先到國立體大就讀並等待機會，他飛往美國簽約後，預計下次到美國是明年春訓，將正式展開職棒生涯。

(中時 )