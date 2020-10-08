流感疫苗開打 醫師籲9大接種族群。(中時新聞網youtube)

公費流感疫苗自5日開打，接種人數已突破85萬劑，台大醫院更在網站上公告公費流感疫苗已用罄，暫停接種服務，各大院所也爆出疫苗沒貨民眾打不到的窘境。Icu醫生陳志金在臉書PO出醫院大排長龍的照片，全部都是醫護排隊打流感疫苗，甚至有網友說「第一天開打就沒貨了，醫院員工等貨中」。

今年因為疫情，大家擔心流感症狀會被誤以為是新冠肺炎，刺激許多平常不打疫苗的人紛紛搶著接種。Icu醫生陳志金指出，這幾天在醫院內都可以看到醫療人員大排長龍，「不是領便當、也不是簽感控學分、更不是噴滅火器，而是排隊打流感疫苗！」，還有網友在底下留言，第一天流感疫苗在社區開打，2小時打320劑，2.5小時打400劑以上，以往在社區施打疫苗2小時大概是50-120劑左右，今年真的打流感疫苗的民眾超級多。

小兒科醫師林應然表示，執業十多年來第一次看到流感疫苗接種這麼熱烈，連昨晚到貨的自費疫苗也已經被預約8成，真的再不快去打就沒了。

網友也紛紛留言公費流感疫苗已到處缺貨、打不到，「第一天開打就沒貨了，醫院員工等貨中」、「我們醫院已公告缺貨，員工全都暫緩施打」、「第二天去診所就缺貨了」、「我那鐵齒怕打針的老爸今天去打了」、「社區號碼都發到200號，之後的人要等下一批了，今年真的很多阿公阿嬤走出來打疫苗」。

對此，北市公所今早緊急配置足夠疫苗給台大醫院供公民眾接種，新北市衛生局也表示，今年國際疫苗數量穩定，中央也定時配送疫苗，疫苗數量絕對夠，市府也會加強橫向調度，盡速滿足民眾施打需求。

(中時新聞網)