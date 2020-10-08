女老師和父母合影。(取自華龍網)

大陸重慶一名24歲的沈姓女子，日前因突發疾病導致腦死離世，悲痛的訊息，也讓她的父母難以接受，但最後仍忍著悲痛簽下器捐，他們說「這輩子，我們與女兒的緣分已經走到了盡頭，但這樣一種形式，就又覺得好像女兒沒有走」，此舉也讓6名患者得到重生機會。消息曝光後，感動許多網友。

據《華龍網》報導，沈女的父母透露，女兒是一名國小老師，平常周末都會回家看他們，日前女兒因感到頭痛發燒，起初以為是感冒，先到當地醫院進行治療，未料9月29日病情突然加重，在當地醫院治療無效後，立刻送到重醫大附二院江南院區治療，9月30日經過積極搶救後，最終仍因腦幹功能的衰竭導致腦死亡。

悲痛之餘，父母決定捐獻女兒有用的器官救人，讓6名患者重獲新生，也讓孩子以另一種形式繼續活在世界上。這對父母透露， 「我們要感謝接受女兒器官的人，他們讓我女兒的器官有機會繼續存活。」

在手術前，醫護人員則是默哀，並為沈女舉行莊重肅穆的送別儀式，因她所捐獻的腎臟使兩名腎衰竭患者重獲新生，捐獻的肝臟挽救兩名肝衰竭患者的生命，捐獻的眼角膜使兩名眼疾患者重見光明。同時，她還將捐出遺體，獻給醫學研究事業。

而消息曝光後，不少網友也紛紛為這對父母打氣，紛紛留言寫下，「她的生命用另一種方式延續了」、「哭了，好感人」、「感謝父母的大愛，希望餘生可以幸福」、「是天使」、「感謝你的慷慨讓更多的人活得健康」。

(中時新聞網)