台南學甲爐碴案引發社會關注事業廢棄物棄置問題，對此，立委洪申翰發現近年來事業廢棄物產生量未有明顯增加，但儲存量不斷增加，代表去化管道不足，要求廢清法應在46條修正包括「禁埋爐渣條款」、「違法再利用行為入刑罰」，並提高罰鍰額度。

據資料顯示，事業廢棄貯存量從2014年的256萬噸，增加至去年的613萬噸，其中以無機性汙泥最多、燃煤底灰次之、電弧爐煉鋼爐氧化碴及電弧爐煉鋼爐還原碴再次之。

洪申翰說，儲存量越大就越容易爆發棄置廢棄物爭議，要求環保署應盤點事業廢棄物處理量能，並在一個月內提出補足計畫，他也提及，目前廢清法46條汙染物要致汙染土地才有刑事裁罰、再利用行為也未入刑罰，再加上業者不法利益與罰鍰不符比例。

洪申翰建議修正，應在廢清法中納入「禁埋爐渣條款」、違法再利用行為入刑罰，並提高罰鍰額度。

環保署署長張子敬則說，是否所有的汙染行為都要科以刑責，絕對同意要制裁他們，但應討論如何設計可以達到目的。

(中時 )