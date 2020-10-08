據日媒《讀賣新聞》報導，為了幫助日人赴外商業旅行，日本政府11月起對12國降低新冠疫情旅遊警示，從第3級的「不宜前往」降至「避免非必要旅行」的第2級，其中包括台灣、大陸、韓國、澳洲等國家與地區，同時正在考慮放寬歸國人員返日的措施。

報導指出，日本政府針對傳染病等危險資訊，將出國警示分為4個等級，目前有159個國家與地區被列為第3級的「不宜前往」（渡航中止勸告）。不過台灣、中國、澳洲、紐西蘭、新加坡、韓國、越南、馬來西亞等國家與地區可望在11月1日降低旅遊警示至第2級的「避免非必要旅行」。

報導指出，這是日本自疫情爆發以來首次調降旅遊警示。雖然如中國大陸等國家仍禁止外國一般旅客入境，但日本若將警示調降，將有助於日本人前往各國出差或長期駐點等商務行程。

另外產經新聞也指出，日府研擬針對商務人士，鬆綁入境需隔離檢疫14天的措施，也就是若民眾因商務出國，只要提出出差國的住宿與工作地點等旅行計畫，避免搭乘大眾交通等條件下，返國時可省略隔離14日的防疫措施，擁有居留資格的外國人包含在內。

(中時新聞網)