美國即將到來的總統大選引發全球關注，目前各式民調中，多個民調皆顯示民主黨候選人拜登領先現任總統川普，許多支持者都相當振奮。而民進黨台北市議員梁文傑也在一政論節目上分析國際賭盤局勢，直言國際賭客也都看好拜登當選。

梁文傑在政論節目《鄭知道了》上表示，川普現在非常急，因為現在選舉只剩下不到一個月，所以對川普來說，每一天都很重要。而川普選舉模式有點類似過去前總統陳水扁喜歡群眾場的方式，因為川普需要激情，而川普的支持者熱情也比民主黨還高，比拜登還高。

梁文傑更表示，這次美國疫情對川普的選情有很大的影響，除了外界指責川普防疫不力、沒有章法之外，另外就是新冠肺炎疫情沒法讓川普做大型群眾場，這是拖累川普選情的最大因素 。

梁文傑直言，他看完川普和拜登的辯論，感覺川普沒有抓到中間選民，雖然他也希望川普能贏，這樣會對台灣比較好，但他認為拜登贏面比較大。

梁文傑更提及國際賭盤的局勢，有一國際博彩網站，拜登和川普兩人在9月份的時候接近打平，但是9月份後，川普走勢就往下掉，拜登走勢持續往上，現在賭拜登會贏的約有61%，川普大約39%，就是這樣。

(中時新聞網)