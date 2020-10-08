因新冠肺炎確診住院的患者，除了養病以外，另一件要擔心的事，恐怕就是巨額的住院費用。一名染疫患者因器官、心血管系統及免疫系統受損病危，前後總共住院44天，包括在加護病房的23天，結果保險公司收到天價帳單，總金額竟高達新台幣5000萬元，驚呆眾人。

中天新聞 嚇傻！ 染疫住院2週 美國男子收2500萬帳單

根據華爾街日報報導，美國一名48歲的男子馬扎拉，因感染新冠肺炎，心、肺、腎臟快速衰竭住進西奈山醫院，為了維繫生命，醫生嘗試了實驗性藥物，並測試其他治療方式。馬扎拉住進加護病房的第一天，醫生就開了新的處方箋瑞德西韋，但到第三天，馬扎拉的腎臟開始衰竭，因而被迫退出這項研究計畫。

報導指出，在加護病房的頭10天，醫生用藥物治療馬扎拉的腎臟，並使用大量鎮定劑，他的腎臟及肺部才逐漸改善，不過他後來心跳突然停止，出現心房顫動，重症加護醫生以電擊去顫，後來又用氣切的方式，直接從他喉嚨開孔輸入氧氣，馬扎拉最後活了下來，但住院時間長達六周。

根據保險公司收到得帳單，馬扎拉的治療費用共188萬1500美元，約新台幣5408萬元，天價費用曝光，震驚眾人，減去保險業者認為有爭議的費用後，仍需178萬0200美元，約新台幣513萬元，最後的給付金額可能還會有變數。

(中時新聞網)