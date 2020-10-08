大陸十一黃金周8天長假期，民眾出遊都去那裡了？《阿里巴巴2020「十一」假期消費出行趨勢報告》10月6日發布，據高德數據顯示，10月1日～5日成都在全大陸十大夜遊城市裡位居第一。全大陸十大夜遊城市分別是：成都、重慶、廣州、上海、深圳、北京、東莞、杭州、西安、佛山。

新冠疫情平穩後的第一個大長假，「蝸居」已久的人們早已按捺不住躁動的心，境內旅遊全面復甦，在全大陸各地搜索十一出行的地區排名裡，四川位列省級區域第二。

《成都商報》報導，四川人一邊擁抱著旅遊熱潮，一邊不忘填充精神生活，據誇克數據顯示，成都位列熱愛閱讀城市第一；大文娛數據則顯示，10月1日～10月4日的全大陸電影票房數據中，成都位列城市排名第三。

數據還顯示，四川今年十一假期最重「家」的品質升級，3C家電省級區域銷量位列全大陸第一，新都區位列全大陸縣域第一。

(旺報 )