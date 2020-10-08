臺北國際工具機展（TIMTOS）將於2021年3月15日至20日在南港一、二館及世貿一館登場，本(10)月下旬將舉辦廠商攤位選位會議，預計核配後TIMTOS 2021可維持上屆近7千個攤位規模。主辦單位外貿協會及機械公會在機械廠商力挺支持下已全力籌辦宣傳該項展覽，並以虛實整合方式，同步規劃線上展，屆時也將成為疫情爆發後全球首發專業機械展。

疫情爆發使數位活動成為主流，外貿協會自8月開始推出TIMTOS Salon座談與TIMTOS Glimpse新品搶先報線上系列活動，已突破疆界限制，布局全球，TIMTOS Salon透過與重要工具機消費國之公會代表訪談，提供在地市場觀點，以及持續推出TIMTOS Glimpse參展商精華介紹影片，以持續拉抬TIMTOS為全球機械業者關注的展覽品牌聲量。

10月份即將推出的TIMTOS Glimpse，廠商持續以創新研發技術吸引全球買主目光，包含10月8日播出臺灣切割機產業領導品牌－徠通科技，現場操作智慧化線切割放電加工機；10月22日上映的則是全球前五大沖床設備製造商－金豐機器，現場介紹iS1系列伺服沖床與ST1系列直柱型單曲軸泛用沖床，以及iForming智能化管理系統。

TIMTOS Salon則於10月15日推出第四集，由美國機械製造商協會（The Association For Manufacturing Technology, AMT）主席Douglas K. Woods分享美國工具機產業在疫情影響下的現況及產業觀點，在此台美經貿關係升溫之際，該集影片提供廠商布局美國最即時市場資訊。10月15日台北時間下午3時可鎖定TIMTOS官網影音專區及展覽社群粉絲頁觀看。

TIMTOS主辦單位刻正緊鑼密鼓如期規畫2021年3月實體展，並順應趨勢，整合線上線下資源，預計於11月推出TIMTOS線上展，以虛實整合O2O模式，突破時區與地域限制，也持續為臺灣廠商與全球買主接軌。

(時報資訊)