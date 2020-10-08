英國連鎖超市巨擘特易購(Tesco)今年上半獲利增加近30%，主因為新冠疫情期間消費者更願意到超市購物，以及線上訂單的倍增。

特易購在截至8月29日的上半年稅前獲利增加28.7%，為5.51億英鎊(約7.08億美元)。該公司上周才迎接新任執行長墨菲(Ken Murphy)，接替在位六年的前任CEO路易士(Dave Lewis)。

今年上半特易購為線上購物，每周運送翻倍的150萬個貨運箱(slots)，包括為67萬名弱勢人士服務。食物產品需求增加，但衣服銷售下跌17.2%。

上半年在英國和愛爾蘭的銷售成長8.6%，來到243億英鎊，然公司補充，新冠疫情相關的成本已經來到5.3億英鎊。

與許多競爭對手相同，特易購在疫情大流行之時正在調整公司策略。特易購正在尋求出售泰國、馬來西亞和波蘭的業務。

特易購新任執行長必須在年底主要節日來臨之時帶領公司度過新冠挑戰；另外英國無協議的脫歐之後，其影響即將顯現。預期未來失業將增加，消費者將更看緊荷包，超市的爭奪客戶錢包戰爭將更激烈。而特易購在轉虧為盈以完成後，新執行長可能焦點放在長期發展以及新業務的開拓。

(時報資訊)