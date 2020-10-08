金管會8月提出「綠色金融行動方案2.0」，引導金融市場因應氣候變遷潛在風險與掌握商機，元大金(2885)子公司元大銀行今天正式加入赤道原則協會並簽署「赤道原則」(Equator Principles)，成為全台第7家，也是全球第112家赤道銀行，未來將以國際最高標準審核授信案件，透過原則性架構，將集團永續金融準則精神落實到授信業務規畫，並管理授信案件潛在環境及社會風險，促使企業經營更合乎ESG(環境、社會、公司治理)永續發展國際趨勢。

元大金表示，元大集團積極支持國際組織氣候相關財務揭露專案小組(Task Force on Climate-Related Financial Disclosures, TCFD)工作，率先接軌國際趨勢，執行情境分析評估氣候對財務的潛在風險，且完備相關配套措施。在2019年依循聯合國環境署金融倡議，所提出的金融業執行TCFD試點項目之氣候情境分析框架，推動「投資與授信之氣候風險財務衝擊量化專案」，並且在2020年5月完成TCFD倡議的簽署，正式登錄於TCFD網站中。

根據世界經濟論壇(World Economic Forum,WEF)發布的《2020全球風險報告》，環境風險是發生可能性最高的前五大風險之一，企業面對的環境挑戰日趨嚴峻，金融機構更不可能置身事外。以成為「國際永續標竿企業」為願景，元大金2019年11月董事會即通過「永續金融準則」，建立金控層級的投資與融資綠色政策，作為集團各子公司落實永續授信與投資準則依據的遵循規範。

(時報資訊)